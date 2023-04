CNID apresenta queixa contra o Benfica na UEFA

A situação ocorreu na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre Inter Milão e Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.



O CNID pronunciou-se contra o momento, em que “o assessor de imprensa do Benfica recusou sem razão a pergunta de um jornalista”, pode ler-se em comunicado.



“É incorreta, ilegal e desrespeitosa a atitude do Benfica, corporizada pelo assessor de imprensa que estava na mesa ao lado do treinador Roger Schmidt, e segue por isso participação à UEFA e à Entidade Reguladora da Comunicação (ERC), de forma a que seja reposta a legalidade”, segundo a nota hoje divulgada.



Segundo aquele organismo, “esta situação acontece há várias semanas”, tendo desta feita sido público, e deixa um apelo “a que os clubes respeitem a lei e os órgãos de comunicação social”.



Como “não é a primeira vez” que estas denúncias são feitas, esta tem, ainda assim, “a gravidade suplementar de dar uma imagem menos bonita do futebol português e de um dos seus grandes clubes num palco internacional”.



“É inaceitável aquilo que o Benfica tem feito”, criticam.