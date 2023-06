Conselho de Disciplina da FPF abre processo de inquérito a Vlachodimos

Em causa estarão as declarações do guarda-redes benfiquista divulgadas no âmbito de um documentário emitido pelo próprio clube sobre a caminhada que levou à conquista do título nacional de futebol, em que o internacional grego alegadamente insulta a equipa do FC Porto.

As declarações foram proferidas após o encontro da primeira volta da I Liga de futebol, no Estádio do Dragão, que o Benfica venceu por 1-0.

"Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 20 de junho de 2023, tendo por objeto apuramento da relevância disciplinar de factualidade com base em notícias na comunicação social relativas a declarações de jogador", refere o comunicado do CD, publicado no site oficial da FPF.

Sem indicar o nome do jogador, o CD diz ainda que o processo foi enviado na última sexta-feira, em 23 de junho, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.