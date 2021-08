Covid-19: Andebolista Sergey Hernández testou positivo e falha jogo do Benfica

O guarda-redes espanhol Sergey Hernández está infetado com o novo coronavírus e vai falhar a visita do Benfica aos suíços do HC Kriens-Luzern, no sábado, de qualificação para a Liga Europeia de andebol, informou hoje o clube.