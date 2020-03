Covid-19. Benfica fecha a porta nos jogos das modalidades e suspende formação

Em comunicado divulgado no site oficial, o clube da Luz informou que “todos os jogos das modalidades seniores femininas e masculinas que se realizem nas instalações do SL Benfica, até data a comunicar oportunamente, serão realizados à porta fechada”.



Na mesma nota, o emblema lisboeta refere igualmente que “todas as atividades desportivas dos escalões de formação de todas as modalidades (incluindo as escolas de futebol) serão suspensas até data a comunicar”.



Na terça-feira, o Benfica já tinha divulgado uma série de medidas preventivas que iria adotar, face à pandemia de Covid-19, como “a suspensão temporária de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol, cujas competições foram suspensas pela Federação Portuguesa de Futebol e Associação de Futebol de Lisboa”.



As ‘águias’ adiaram a ‘corrida do Benfica-António Leitão’, que estava agendada para 05 de abril, encerraram o complexo de piscinas e ginástica do Estádio da Luz, e suspenderam as visitas ao recinto, ao museu e ao Benfica Campus “por tempo indeterminado”.



Além dos jogos à porta fechada da equipa principal de futebol, equipa B e de sub-23 que se realizam este fim de semana, o Benfica revelou ter suspendido a venda de bilhetes para todas as competições e modalidades.



Por outro lado, o treinador da equipa principal de futebol, Bruno Lage, não fará a habitual conferência de imprensa, antes da receção ao Tondela, marcada para sábado.



Os jogos da 25.ª jornada das competições profissionais de futebol, marcados para este fim de semana, vão ser disputados à porta fechada, anunciou na terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.



A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".



A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.



O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.



Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.



A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.