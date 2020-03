Covid-19. Benfica tem em marcha um plano de prevenção e contingência

Como se pode ler no sítio oficial do clube: "O Sport Lisboa e Benfica, sabendo do impacto que a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) estava a ter noutros países, decidiu espoletar um conjunto de ações mesmo antes de Portugal ter registado o primeiro caso de pessoa infectada”.O Benfica é composto por, entre outras, e que carecem de respostas diferentes quando confrontadas com esta problemática", revela o clube, ao lembrar que "todo o tipo de ações adotadas têm em consideração as recomendações amplamente divulgadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e outros organismos de saúde internacionais.Dentro de um conjunto de ações já adotadas para a prevenção e contenção desta pandemia, o clube destaca nove.





"Constituição de uma, capaz de dar resposta aos desafios inerentes à COVID-19; desenvolvimento de um plano de contingência. Ao abrigo desse plano", pode ler-se.E as medidas continuam a ser elencadas, uma a uma: "".

O clube recorda ainda que desde o início se preparou para a "possibilidade da deslocalização dos serviços", sendo que atualmente estão "mais de 500 colaboradores em teletrabalho e vários profissionais a acompanharem os atletas", um processo feito de "forma eficiente e eficaz, diminuindo assim qualquer impacto negativo na atividade empresarial", realça a concluir este plano de acção.