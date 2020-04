Covid-19. Jogadores do Benfica oferecem material ao SNS



“Permitiu a compra de 51 mil máscaras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos especiais de proteção, 750 fatos térmicos e 200 termómetros infravermelhos, materiais de extraordinária utilidade e relevância para o SNS”, indica o Benfica, no sítio oficial na Internet, sem especificar o valor angariado.



O clube acrescentou que este equipamento e material, de “enorme urgência”, chegará a Lisboa nos próximos dias, em conjunto com aquele que já tinha sido adquirido com a doação de um milhão de euros feita pelo Benfica anteriormente.



Em tempos de confinamento, com o estado de emergência decretado, o Benfica, juntamente com a sua Fundação e o futebol profissional, tinha também doado cinco toneladas e meia de alimentos para a Comunidade Vida e Paz.