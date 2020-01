Dakar2020: Benfica lembra ligação a um dos pilotos portugueses "mais credenciados"

"Foi parceiro do Sport Lisboa e Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de 'motard', nomeadamente no capacete, durante as provas sobre duas rodas", lembrou o Benfica na sua página oficial na internet.



Na nota, em que lembram também o título mundial de rali crosse conquistado em 2015 e a presença regular do piloto no Dakar, os ‘encarnados’ ainda manifestam pesar à “família e amigos de Paulo Gonçalves”.



O piloto de motos português faleceu hoje, aos 40 anos, após acidente na sétima etapa do Rali Dakar, este ano a realizar-se na Arábia Saudita.



Paulo Gonçalves participava de forma regular na mítica prova – esta era a sua 13.ª presença –, tendo alcançado quatro vezes o top 10, uma das quais em segundo lugar, em 2015.