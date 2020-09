Darwin Núñez "bisa" na vitória do Benfica sobre a equipa B em jogo de treino

O futebolista uruguaio Darwin Núñez, mais recente reforço do Benfica, marcou domingo dois golos na vitória por 3-0 sobre a equipa B dos encarnados, em jogo de treino realizado no centro de estágio do clube, no Seixal.