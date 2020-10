Darwin Núñez revela que ainda não lhe "caiu a ficha" por estar no Benfica

O avançado que o clube da Luz recrutou ao Almería, da II Liga espanhola, contabiliza cinco assistências e quatro golos desde o início da época, mas prometeu continuar a "aprender todos os dias com o `mister` [Jorge Jesus] nos treinos", revelando que o técnico lhe tem dado particular atenção.

"Quando cheguei, como dizia o `mister`, não tinha nem ideia do que era o jogo, mas com ele acho que as coisas estão a ir melhor. Agora é continuar [a trabalhar] todos os dias, sempre com humildade. Ainda me falta aprender algumas coisas, às vezes o `mister` fala comigo de pequenos detalhes que faltam, mas acho que com o tempo vou ganhar continuidade do que ele pretende", revelou o internacional uruguaio.

Com ou sem atenção do técnico, o jovem continua a ter de enfrentar as comparações com Cavani, avançado que também esteve no `radar` do Benfica antes do início da época, mas fez questão de rejeitar semelhanças com o seu compatriota.

"Ele tem um estilo de jogo e eu tenho outro. Estou aqui para aprender, ganhar experiência e desfrutar deste momento de estar numa equipa muito grande como é o Benfica", comentou o jovem, de 21 anos.

De resto, o uruguaio tem feito dupla com Seferovic ou Luca Waldschmidt na frente de ataque do Benfica, mas garantiu não ter preferência por qualquer um dos companheiros de equipa.

"São ambos muito bons, têm uma qualidade tremenda com a bola, mas só o `mister` pode escolher. Há uma concorrência muito saudável entre todos e a quem tocar jogar de certeza que vai fazer o melhor", garantiu o avançado, que se estreou a marcar pelos `encarnados` com um `hat-trick` no triunfo (4-2) sobre o Lech Poznan, na Liga Europa.

Na quinta-feira, o Benfica volta a jogar para esta competição e nas bancadas vão estar cerca de cinco mil adeptos, pela primeira vez desde a chegada de Darwin Núñez ao Estádio da Luz, que anseia por ver com as bancadas preenchidas.

"Vai ser muito lindo ter gente a assistir ao jogo. Era triste entrar no estádio da Luz, espetacular, grande, assim vazio. Oxalá que isto passe rápido e possa vir mais gente assistir aos jogos. O importante é a saúde de todos, para que voltem rapidamente ao estádio", desejou o avançado.

Darwin Núñez chegou esta época ao Benfica, oriundo do Almería, numa contratação pela qual os `encarnados` pagaram 24 milhões de euros e que se tornou na mais cara de sempre do futebol português.

Depois de um início de época `em branco` em termos de golos, o avançado estreou-se a marcar na semana passada, com um `hat-trick` na vitória frente ao Lech Poznan, e voltou a `faturar` na segunda-feira, no triunfo sobre o Belenenses SAD.