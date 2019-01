Decidido. Bruno Lage "a título definitivo" como treinador do Benfica

RTP Comentários 14 Jan, 2019, 15:18 / atualizado em 14 Jan, 2019, 15:59 | Benfica

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º - A do Código dos Valores Mobiliários, que Bruno Miguel Silva do Nascimento assume, a título definitivo, as funções de treinador da equipa principal de futebol", lê-se no comunicado.





Antes da antevisão à partida frente ao Vitória de Guimarães, para a Taça de Portugal, Luís Filipe Vieira fez uma breve declaração para confirmar a manutenção de Bruno Lage no comando técnico da equipa principal do Benfica.





"A primeira opção do Benfica foi Bruno Lage. Foi bastante ponderado. Está identificado com a nossa casa, conhece perfeitamente toda a formação do Sport Lisboa e Benfica, sabe os objetivos. Queremos o apoio de todos os benfiquistas ao nosso treinador".





Luís Filipe Vieira disse à imprensa que não foram contactados outros empresários ou treinadores para o cargo e agradeceu a Rui Vitória o trabalho desenvolvido nos últimos três anos e meio.





"O que está para trás é passado. Estamos gratos a Rui Vitória pelo trabalho desenvolvido no Sport Lisboa e Benfica e pelos títulos que nos deu".



Dois triunfos em duas partidas





Bruno Lage assumiu de forma provisória o comando técnico do Benfica a 3 de janeiro, dia em que Rui Vitória chegou a acordo para a rescisão de contrato, após derrota para a Liga Portuguesa frente ao Portimonense, por 2-0.



O treinador estava na equipa B e foi interino em dois jogos, ambos para o campeonato. No primeiro, no Estádio da Luz, o Benfica derrotou o Rio Ave por 4-2 e, na última sexta-feira, os encarnados foram aos Açores vencer o Santa Clara (2-0).



Com estes dois triunfos, o Benfica terminou a primeira volta do campeonato em segundo lugar, a cinco pontos da liderança, que é do FC Porto.