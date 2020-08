Demond ‘Tweety’ Carter reforça basquetebol do Benfica, Micah Downs de saída

“Para esta temporada, as minhas expectativas passam por trabalhar duro e aprender com os colegas com quem irei jogar. Após saber o que o treinador espera de mim, vou trabalhar no sentido de estar preparado para fazer uma grande época”, afirmou.



Demond ‘Tweety’ Carter, de 33 anos, joga na posição de base e conta com experiências em vários campeonatos europeus – especialmente em França e na Polónia – desde que se tornou profissional em 2010 e chega à Luz proveniente do Start Lublin.



“Todas as pessoas com quem falei sobre o Benfica foram unânimes ao dizerem grandes coisas sobre o clube. Estou ansioso para aprender mais sobre o Benfica quando chegar”, referiu o norte-americano aos canais de comunicação dos ‘encarnados’.



Com médias de 14,8 pontos, quatro ressaltos e 6,2 assistências por jogo na última época nos polacos do Sart Lublin, o base norte-americano mostrou-se ansioso por mostrar serviço na equipa benfiquista.



“Quero que todos os adeptos saibam que esta será uma temporada muito emocionante. Mal posso esperar por chegar a Portugal e passar uma ótima temporada com os meus treinadores e companheiros de equipa”, afirmou o base, que terá ainda de passar os habituais exames médicos e testes físicos.



No sentido inverso ao do base Demond ‘Tweety’ Carter, está o extremo norte-americano Micah Downs, que deixa o Benfica ao fim de duas temporadas e a quem o clube deseja “sinceros votos de sucesso pessoal e profissional para o seu futuro”.



O norte-americano Demond ‘Tweety’ Carter será, juntamente com o seu compatriota extremo Scottie Lindsey, de 24 anos, uma das caras novas do plantel do Benfica para a época 2020/21.