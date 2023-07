Di María marca primeiro golo da vitória frente ao Basileia

O argentino marcou o primeiro, a meio da primeira parte, Gonçalo Ramos fez o 2-0 pouco depois e Jurásek, a passe do argentino, concretizou o 3-0 do intervalo.No segundo tempo, muitas mudanças em campo e o ritmo abrandou. O Basileia tentou não ser um mero espectador e, a 10 minutos do final, a equipa suíça reduziu para 1-3, resultado final, com golo de Onyegbule.





Perante milhares de adeptos do Benfica no St.Jakob Park, em Basileia, o Benfica voltou a vencer neste início de pré-época, depois de ter derrotado durante a semana o Southampton por 2-0.





João Victor, outra vez testado no lado direito da defesa, Lucas Veríssimo, Tomás Araújo, Ristic, João Neves, Chiquinho, Aursnes, David Neres, Andreas Schjelderup e Tengstedt foram as opções para os segundos 45 minutos.



Agora segue-se a participação dos 'encarnados' no Troféu do Algarve, com jogos diante dos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, e dos espanhóis do Celta de Vigo, nos dias 20 e 21 de julho, respetivamente, antes de novo jogo de preparação, nos Países Baixos, frente ao campeão neerlandês Feyenoord, em 30 de julho.



O primeiro encontro oficial do Benfica será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, numa partida agendada para 08 ou 09 de agosto.