Digressão. Benfica vence amadores em jogo-treino

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jul, 2019, 08:30 / atualizado em 18 Jul, 2019, 08:30 | Benfica

Segundo a informação publicada na sua página oficial, no jogo disputado frente a uma formação com raízes que a ligam a Portugal, marcaram para os campeões nacionais Jota (três golos), Caio Lucas (dois), Raul de Tomas (dois), Grimaldo (um) e Pizzi (um).



O Benfica defronta, em 20 de julho, pelas 21h00 em Portugal Continental, os mexicanos do Chivas, no Levi's Stadium.



Na quinta-feira, às 18h00 em Lisboa, o plantel às ordens de Bruno Lage efetua um treino aberto ao público no campo de treinos da Universidade de Stanford.