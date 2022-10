Draxler é a única ausência para a receção à Juventus

No último treino no Seixal, antes do jogo europeu, o técnico encarnado pôde contar com praticamente todo o plantel à disposição.





Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, foi possível confirmar que só Draxler ficou afastado dos relvados.





O internacional alemão lesionou-se no jogo com o FC Porto e ficou a realizar tratamento e trabalho de ginásio.





Além deste, nota para o regresso de Lucas Veríssimo e Morato à equipa principal, após terem voltado aos jogos oficiais ao serviço da equipa B.





Recorde-se que o Benfica recebe a Juventus esta terça-feira, no Estádio da Luz, e precisa de pontuar para carimbar a passagem aos oitavos de final.