Dusan Stojsavljevic é reforço dos «encarnados»

RTP 29 Jun, 2017, 17:25 | Benfica

O jogador, de 27 anos, chega pela primeira vez a Portugal com vontade de conquistar títulos em 2017/18: “Estou muito feliz. O Benfica é uma grande equipa. Só ouvi coisas boas sobre o Clube e para mim é uma nova oportunidade de ser campeão”



O jogador referiu ao canal dos «encarnados» que: “Falaram-me bem do Clube e fizeram-me uma boa proposta. É um Clube fantástico e, para mim, um dos melhores da Europa. Por tudo isso decidi vir para o Benfica”, assumiu.



Depois de Milija Mrdak, Filip Cveticanin e Miroslav Gradinarov, foi a vez de Dusan Stojsavljevic. Teve a oportunidade de falar com o oposto, também ele sérvio, Milija Mrdak, embora admita que acompanha frequentemente a atualidade do Clube.