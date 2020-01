Dyego Sousa é reforço do Benfica

O avançado que vai usar o número 20 nas costas da camisola encarnada.





Dyego Sousa, de 30 anos, jogou no Leixões, Tondela, Portimonense, Marítimo e Braga, para além dos cineses do Shenzhen FC. O novo reforço encarnado vai lutar por um lugar na equipa com Vinícius e Seferovic.







Dyego Sousa alinhava no Shenzen desde julho de 2019, quando o clube chinês o contratou ao Sporting de Braga, por 5,4 milhões de euros.