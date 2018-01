Eliseu e Fejsa regressam para Braga, Luisão continuam ausente por lesão

Lusa 12 Jan, 2018, 18:54 | Benfica

Ausentes das escolhas do técnico 'encarnado' estão Lisandro Lopez e Keaton Parks, que até foi lançado para o lugar de Samaris na segunda parte do triunfo (2-0), em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense.



Fora das convocatórias continuam Douglas, Filipe Augusto e Diogo Gonçalves.



No lote de lesionados, Rui Vitória continua privado apenas de Luisão, a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.



O Benfica, terceiro classificado, visita no sábado, às 20:30, o Sporting de Braga, quarto, a apenas três pontos dos 'encarnados'.







Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.



- Defesas: Grimaldo, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.



- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi e João Carvalho.



- Avançados: Rafa, Raúl, Jonas e Seferovic.