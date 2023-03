Encarnados só desperdiçaram três de 22 vantagens de dois golos

Depois da vitória por 2-0 na Bélgica, selada com um penálti de João Mário e um tento do suplente David Neres, o Benfica está, à luz da história, numa situação muito favorável para rumar aos quartos de final da principal prova europeia de clubes.Nas taças europeias de futebol, os encarnados já desperdiçaram três vantagens de dois tentos, mas só uma depois de um triunfo fora, sendo que não caíram na Luz, mas num jogo de desempate, em campo neutro, agora fora dos regulamentos.Em 1968/69, nos quartos de final da Taça dos Campeões, os comandados do brasileiro Otto Glória estiveram em grande na primeira mão, ao triunfarem no reduto do Ajax por 3-1, com tentos de Jacinto Santos, de penálti, José Torres e José Augusto.O Benfica parecia ter as meias-finais nas mãos, mas, na Luz, um tento de Inge Danielsoon, que já tinha faturado em Amesterdão, e dois de Johan Cruyff colocaram o Ajax a vencer por 3-0, com José Torres a igualar a eliminatória, aos 70 minutos.Então, e em vez de prolongamento e, eventualmente, penáltis, a decisão foi adiada para um terceiro jogo, em Paris, onde o Ajax se impôs por 3-0, já no tempo extra, com mais um de Cruyff, Bola de Ouro em 1971, 1973 e 1974, e dois de Danielsson.Nas duas restantes ocasiões em que o Benfica caiu após triunfo na primeira mão por dois golos, as eliminações aconteceram fora, a primeira face ao Wolwarts, da ex-RDA, na segunda ronda da Taça das Taças de 1970/71.Os encarnados venceram em casa por 2-0, com tentos de Eusébio e de Diamantino Costa, mas perderam por igual resultado na Alemanha, onde, após tempo extra inconclusivo, tudo se decidiu nos penáltis (3-5), com Vítor Martins a ser o único a falhar.Mais recentemente, nos quartos de final da Liga Europa de 2018/19, o Benfica, de Bruno Lage, começou por vencer em casa os alemães do Eintracht Frankfurt por 4-2, numa noite de glória de João Félix, autor de um "hat-trick".Os encarnados, ainda assim perdulários, falharam uma goleada história e acabaram eliminados na Alemanha, num desaire por 2-0, que agora atiraria o duelo para prolongamento, já que os golos fora deixaram de desempatar desde a época transata.Estas três eliminações são, ainda assim, exceções, já que o Benfica aproveitou as restantes 19 vantagens de dois conseguidas na primeira mão, sendo que, quando ganhou por mais de dois (21 vezes) também passou sempre.





O encontro entre o Benfica e o Club Brugge, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para as 20h00 de terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.