Épica vitória do Benfica na neve de Amesterdão em 68/69

Depois do empate a dois golos na Luz, após 0-1 e 1-2, em 23 de fevereiro, os encarnados nem precisam de tanto, pois qualquer triunfo vale o apuramento – e qualquer empate coloca a eliminatória em prolongamento.





Se ganhou na primeira visita a Amesterdão, o Benfica perdeu nas duas últimas, sempre por 1-0, primeiro em 1971/72 e depois em 2018/19, sendo que, no total das visitas aos Países Baixos, prevalecem os empates (sete, em 12 jogos), quatro deles a dois.





A grande façanha encarnada em terras neerlandesas foi, inquestionavelmente, a conseguida em 1968/69, mais precisamente em 12 de fevereiro de 1969, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus.





Os encarnados eram comandados pelo brasileiro Otto Glória e, na altura, tinham uma das mais temíveis equipas do futebol do Velho Continente, já com dois títulos na principal prova europeia de clubes (1960/61 e 1961/62) e mais três presenças na final (1962/63, 1964/65 e 1967/68).





A formação lusa era, aliás, vice-campeã em título e chegou aos "quartos", em 1968/69, após despachar os islandeses do Valur (0-0 fora e 8-1 em casa, com golos Simões, Jaime Graça, Torres, autor de um "hat-trick", Eusébio, Coluna e José Augusto), na primeira eliminatória, e de ficar isento na segunda.





Devido à neve, o jogo esteve para ser adiado, mas, ainda que em condições muito difíceis, acabou por se realizar, com o Benfica a adaptar-se melhor às circunstâncias e a chegar ao intervalo a vencer por 2-0.





Aos 32 minutos, Jacinto Santos, com grande calma, inaugurou o marcador, de penálti, para a esquerda de Gert Bals, que ficou a meio da baliza, e, aos 38, José Torres aproveitou um ressalto para se isolar e apontar o segundo golo dos encarnados.





Inge Danielsson ainda reduziu, aos 47 minutos, também após um ressalto, mas os encarnados recuperaram os dois tentos de vantagem aos 60, com um golo de José Augusto, de cabeça, após canto de Eusébio. Festejou a atirar neve para o ar.





Em condições muito adversas, o conjunto da Luz "escreveu", assim, a sua mais bela página de sempre nos Países Baixos, num resultado que se veio a revelar curto: os neerlandeses venceram por 3-1 na Luz, com dois golos de Johan Cruyff, e forçaram um desempate em Paris, onde venceram por 3-0, após prolongamento.





O encontro entre o Ajax e o Benfica, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2021/22, está marcado para esta terça-feira, pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa), na Johan Cruyff ArenA, em Amesterdão.