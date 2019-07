Equipa do Benfica treinou para os adeptos verem

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2019, 12:17 / atualizado em 06 Jul, 2019, 12:17 | Benfica

O grupo entrou no relvado com a equipa técnica liderada por Bruno Lage à frente e com os adeptos a aplaudirem o grupo e a entoar o cântico: “E o Benfica é campeão” quando nas bancadas era possível ver uma tarja com a inscrição, “Dá-me o 38”, numa alusão ao pedido para a equipa conquistar o 38.º campeonato nacional da sua história.



A principal nota de destaque foram as presenças dos reforços Raúl de Tomás, Cádiz, Caio Lucas e Chiquinho.



Grimaldo tem um traumatismo numa perna e fez trabalho condicionado, Ebuehi falhou a sessão trabalho de devido a uma gastroenterite, André Almeida tem fratura de stress na tíbia direita e Gedson recupera de fratura na base do 5.º metatarso do pé direito.



O treino já contou com os jogadores internacionais (Vlachodimos, Rúben Dias, Pizzi, Rafa, Samaris, Fejsa e Seferovic) que estiveram ao serviço das seleções.



Após alguns exercícios de aquecimento o grupo realizou uma animada peladinha, entre uam equipa com colete amarelo e outra com colete vermelho.



Participaram no treino: Vlachodimos, Svilar, Zlobin, Rúben Dias, Ferro, Jardel, Conti, Pedro Álvaro, Yuri Ribeiro, Nuno Tavares, Florentino, Samaris, Fejsa, Gabriel, David Tavares, Pizzi, Tiago Dantas, Taarabt, Salvio, Rafa, Nuno Santos, Cervi, Chiquinho, Jota, Seferovic, Caio Lucas, Cádiz e Raul de Tomas e o sub-19 João Ferreira.





O venezuelano Cádiz, proveniente do Vitória de Setúbal, teve a honra de marcar o primeiro golo do treino. Cervi apontou o segundo tento, ambos para a equipa vermelha. Com 2-0 no marcador Jota igualou para os amarelos com a obtenção de dois tentos.





O treino terminou com uma igualdade a duas bolas e a assistência a aplaudir de pé os jogadores e estes a retribuirem com uma volta ao campo para agradecerem o apoio.