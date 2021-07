Espanhol Carlos del Cerro Grande nomeado para apitar o Spartak-Benfica

O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande foi nomeado pelo Comité de Arbitragem da UEFA para apitar o Spartak Moscovo-Benfica, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, informaram hoje os 'encarnados' no seu 'site'.