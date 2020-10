Estreias europeias em casa de FC Porto, Benfica e Braga podem ter público

Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, a FPF revelou que, "após um conjunto de reuniões entre a secretaria de Estado do Desporto e Juventude, o Ministério da Saúde e a Autoridade de Saúde, alcançou um acordo para efetuar mais três jogos teste com público".

O FC Porto-Olympiacos, da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, em 27 de outubro, o Sporting de Braga-AEK Atenas, da primeira ronda do grupo G da Liga Europa, em 22 de outubro, e o Benfica-Standard Liège, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, em 29 de outubro, poderão ter público nas bancadas, limitado a 15% da lotação de cada um dos estádios.

Ainda de acordo com a FPF, a zona dos camarotes e lugares `corporate` "com menos de seis lugares, deve ser reduzida, de forma a garantir o distanciamento de dois metros entre espetadores", enquanto as que tiverem mais de seis lugares deverão ser reduzidas "pelo menos para 50% e garantindo o distanciamento de dois metros entre espetadores".

Os três jogos dos representantes lusos nas competições europeias desta época vão ser "acompanhados pela equipa da Direção de Competições da FPF, que foi responsável pelos testes efetuados no Estádio José Alvalade, nos jogos da seleção nacional, com Espanha e Suécia".

As equipas portuguesas têm jogado à porta fechada desde junho, quando foram retomadas as competições nacionais, que tinham sido suspensas em março, devido à pandemia de covid-19.