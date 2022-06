Eusébio Cup volta na pré-época do Benfica

A equipa principal de futebol do Benfica vai defrontar Nice, Fulham, Ahtletic Bilbau e Newcastle durante a pré-época, que se iniciará com um primeiro treino no centro de estágios do Seixal, em 27 de junho, informou o clube.

A formação que vai passar a ser treinada pelo alemão Roger Schmidt arrancará os trabalhos de preparação para a nova temporada no seu centro de treinos, antes de partir para Inglaterra, onde realizará um estágio em St. George’s Park, entre 8 e 14 de julho, de acordo com a informação divulgada no "site" oficial do Benfica.No regresso de Inglaterra, os encarnados vão participar no Troféu do Algarve, tendo pela frente os franceses do Nice e os ingleses do Fulham, treinados pelo português Marco Silva, em 15 e 17 de julho, respetivamente.Após um particular com o Athletic Bilbau, em 22 de julho, em Genebra,