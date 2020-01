Extremo norte-americano Anthony Hilliard reforça basquetebol do Benfica

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o basquetebolista norte-americano Anthony Hilliard. O atleta vem para colmatar o período de paragem de Micah Downs”, refere o clube.



A integração de Anthony Hilliard, basquetebolista que jogou na Bélgica, França, Alemanha, Finlândia, Bielorrússia, Israel e Rússia, está dependente “da realização dos habituais exames médicos”.



O jogador chega à Luz para colmatar a ausência de Micah Downs, lesionado no joelho e sujeito a uma intervenção cirúrgica, com uma paragem estimada, a partir de 10 de dezembro, em dois meses.



O Benfica, campeão nacional em 2016/17, lidera a fase regular do campeonato, com os mesmos 27 pontos de Sporting e FC Porto, enquanto a bicampeã Oliveirense está a três pontos da liderança e é quarta classificada.