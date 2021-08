FC Porto com cipriotas e Benfica com romenos na qualificação para a FIBA Europe Cup

Os 'dragões', vice-campeões portugueses, vão encontrar o Keravnos nas meias-finais da fase de qualificação e, caso se apurem, vão encontrar Ironi Ness Ziona (Israel), detentor do troféu, GGMT Viena (Áustria) ou BC Pärnu Sadam (Estónia) na luta pelo acesso à fase de grupos.



Se assegurar a presença na fase de grupos, o FC Porto vai ficar integrado no Grupo H, juntamente com os húngaros do Szolnoki Olajbányász, os romenos do CSM CSU Oradea e os polacos do Légia Varsóvia.



O Benfica, caso ultrapasse o Voluntari, vai depois defrontar os alemães do Medi Bayereuth, os macedónios do TFT Skopje ou os húngaros do Szeged.



Chegando à fase de grupos, os 'encarnados' vão ficar no Grupo C, no qual estão já os holandeses do Heroes Den Bosch, os russos do BC Parma e os checos do Opava.



O campeão Sporting poderá também disputar esta prova, caso falhe o apuramento para a Liga dos Campeões, e ficará no Grupo F, com os gregos do Ionikos, os belgas do Giants Antuérpia e uma equipa a definir.



As meias-finais da fase de apuramento jogam-se em 29 de setembro e as finais em 01 de outubro, em local a definir, com a fase de grupos a iniciar-se em 13 de outubro.