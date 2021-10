FC Porto e Sporting com jogos da Taça em 15 de outubro, Benfica no dia seguinte

As datas dos encontros, antecipados para os três ‘grandes’ devido aos jogos da Liga dos Campeões de futebol na semana seguintes, foram hoje divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol, com ‘dragões’ e ‘leões’ no primeiro dia de Taça.



Na eliminatória em que se estreiam as equipas da I Liga, e por regulamento obrigatoriamente fora de casa, o FC Porto visita o Sintrense, a partir das 18:45, e o Sporting o Belenenses, às 20h45, com ambos a terem adversários do Campeonato de Portugal.



Já o Benfica, defrontará no sábado um adversário da II Liga, com o jogo diante do Trofense agendado para as 20:15.



Os jogos na Taça dos três ‘grandes’ do futebol português precedem a terceira jornada da Liga dos campeões, em que o FC Porto recebe o AC Milan e o Sporting visita o Besiktas, na terça-feira, enquanto o Benfica defronta no Estádio da Luz o Bayern Munique, na quarta.



Ainda na Taça de Portugal, o campeão em título, o Sporting de Braga, entra em ação em 17 de outubro, um domingo, dia em que visita o Moitense (15:00), equipa dos Campeonatos distritais, e também antes de compromisso europeu, na quinta-feira seguinte, para a Liga Europa, em casa dos búlgaros do Ludogorets.