FC Porto joga no Bessa, Benfica recebe Moreirense e Sporting estreia-se na I Liga

Depois do início vitorioso sobre o Sporting de Braga (3-1), no Estádio do Dragão, o FC Porto continua a defesa do título de campeão nacional no sábado no dérbi portuense, perante um Boavista que aparece com alguns reforços de peso, no mesmo dia em que o Benfica faz o primeiro jogo do campeonato na sua casa, com o Moreirense, equipa vitoriosa na primeira ronda.



No domingo, é a vez do Sporting dar os primeiros ‘passos’ na edição 2020/21 da I Liga, no terreno do Paços de Ferreira, que na primeira jornada quase vencia em Portimão, depois da covid-19 ter impedido os ‘leões’ de defrontarem o Gil Vicente em Alvalade.



Desde 2008 que o FC Porto não deixa fugir pontos no Bessa (0-0), mas o terreno do Boavista tem criado muitas dificuldades à equipa de Sérgio Conceição nas duas últimas temporadas, com dois triunfos ‘suados’ por 1-0, um deles com o tento da vitória a aparecer aos 90+5 minutos.



A principal atração deste encontro será o brasileiro Alex Telles, que bisou na estreia perante o Sporting de Braga e que, a qualquer momento, de acordo com a imprensa desportiva, poderá abandonar os ‘dragões’ em direção ao Manchester United.



Por seu lado, o Boavista, que na primeira ronda foi à Madeira empatar com o Nacional (3-3), ainda sem a contribuição do central francês Rami, campeão mundial, é das equipas que mais curiosidade fomenta neste início de campeonato, devido aos reforços que foram contratados.



O Boavista-FC Porto arranca às 21:00, mas antes, às 18:30, é a vez de Jesus regressar à Luz como treinador do Benfica, agora sem público, devido ao novo coronavírus, para defrontar o Moreirense, que ‘brindou’ o Farense com uma derrota por 2-0 na estreia.



Na primeira jornada, o Benfica goleou no campo do Famalicão por 5-1, num resultado que serviu para apagar as ‘mágoas’ da eliminação precoce da Liga dos Campeões, numa exibição bem ‘colorida’ da equipa de Jorge Jesus.



O Sporting, três dias depois de receber os escoceses do Aberdeen, para a Liga Europa, vai à Mata Real encontrar um Paços de Ferreira que empatou na estreia no Algarve com o Portimonense (1-1), num encontro em que falhou uma grande penalidade, que daria o triunfo, já nos descontos.



Na última semana, os ‘leões’ falharam o arranque da I Liga, em que devia ter recebido o Gil Vicente, mas andam num ‘duelo’ constante com a covid-19, que já infetou vários jogadores e membros do ‘staff’, incluindo o técnico Rúben Amorim.



A segunda jornada arranca na sexta-feira, com o Sporting de Braga a receber o Santa Clara, e termina na segunda-feira, com o duelo entre Belenenses SAD e Famalicão.



Programa da segunda jornada:



- Sexta-feira, 15 set:



Sporting de Braga - Santa Clara, 20:30



- Sábado, 26 set:



Marítimo – Tondela, 15:30



Benfica – Moreirense, 18:30



Boavista - FC Porto, 21:00



- Domingo, 27 set:



Farense – Nacional, 15:30



Gil Vicente – Portimonense, 16:00



Paços de Ferreira – Sporting, 18:30



Rio Ave - Vitória de Guimarães, 21:00



- Segunda-feira, 28 set:



Belenenses SAD – Famalicão, 19:45