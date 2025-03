FC Porto junta-se ao Benfica no play-off da Liga Europeia de andebol

Depois de uma primeira fase equilibrada, os ‘dragões’ colocaram-se em controlo da partida e chegaram a estar a vencer por sete golos de diferença no primeiro tempo, que fecharam na frente por 20-14.



No segundo tempo, e com os sérvios cada vez mais desalentados (fecham esta fase sem vitórias e apenas um empate), a equipa portuense continuou a controlar e avolumar um resultado que, com oito tentos de diferença, chega a pecar por escasso, apurando-se no Grupo III.



Em destaque esteve Diogo Oliveira, melhor marcador do encontro, com sete golos, logo seguido por Pedro Oliveira, com seis, e Daymaro Salina, com cinco.



Pela frente, na luta pelo acesso aos quartos de final, os ‘dragões’ terão os franceses do Toulouse, depois de fechar a ‘poule’ com quatro pontos, contra um do Vojvodina. O Kiel (11 pontos) segue diretamente para os quartos de final, enquanto o Melsungen (oito) é segundo e também joga o play-off.



À mesma hora, o Benfica jogava em casa o fecho do Grupo II, tendo já confirmado a passagem ao play-off na ronda anterior. De resto, entrou nesta ronda já sem hipóteses de chegar ao primeiro lugar (e à qualificação direta para os ‘quartos’), reservado para o Bidasoa Irun que hoje veio à Luz perder por 33-30 ante os portugueses.



Os ‘encarnados’, que já sabiam que acabariam no terceiro posto, mostraram-se em bom plano ante uma das melhores equipas na competição, tendo recuperado, na etapa complementar, de uma primeira parte em que perdiam por 14-13.



‘Empurrados’ pelo alemão Rahmel, que acabou com seis golos, os lisboetas operaram a reviravolta e chegaram a estar a vencer por cinco, construindo um triunfo que os deixa com seis pontos, contra oito do Irun e outros tantos do Limoges, segundo. O Ystads, com dois pontos, fica fora da competição.



Na luta por um lugar entre as oito melhores equipas da Liga Europeia, competição continental de segundo nível do andebol, as ‘águias’ vão defrontar os alemães do Gummersbach, 12 vezes campeão da Alemanha e pentacampeão europeu nos anos 1970.



O primeiro jogo do play-off está agendado para 25 de março, com a segunda mão marcada para 01 de abril.