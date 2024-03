FC Porto recebe Benfica com Sporting na expectativa

Os ‘encarnados’, atuais campeões nacionais, entram no relvado do Estádio do Dragão com nove pontos de avanço em relação ao FC Porto, 58 contra 49, mas apenas têm dois sobre o Sporting, segundo, que tem menos um jogo.



O Benfica vem de dois triunfos consecutivos no campeonato e não perde na prova desde a primeira jornada, mas foi batido a meio da semana pelo Sporting (2-1), na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.



Já o FC Porto, que na quinta-feira venceu o Santa Clara e apurou-se para as meias da prova rainha, está em terceiro e vem de um empate na I Liga frente ao Gil Vicente, tendo apenas vencido um dos últimos quatro jogos no campeonato, o que permitiu ao Sporting de Braga, que no sábadvenceu 3-0 na receção ao Estrela da Amadora, 'colar-se' aos 'dragões'.



O jogo entre FC Porto e Benfica está agendado para as 20:30 e vai ser dirigido por João Pinheiro, numa partida que decorre já depois da receção do Sporting ao Farense, prevista para as 18:00.



Os ‘leões’, que empataram na última ronda em Vila do Conde (3-3), ganharam ao Benfica na Taça e vão procurar novo triunfo na receção à equipa algarvia, aguardando depois pelo resultado do clássico.



Pela frente, o Sporting vai ter um Farense que não vence há cinco jogos consecutivos no campeonato e que está a meio da tabela, com 26 pontos somados.



Também hoje, o Casa Pia recebe o Gil Vicente e o Portimonense o Vizela, em jogos agendados para as 15:30.



Resultados e programa da 24.ª jornada:



- Sexta-feira, 01 mar:



Desportivo de Chaves – Arouca, 1-5



- Sábado, 02 mar:



Moreirense - Rio Ave, 0-0



Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 1-3



Sporting de Braga - Estrela da Amadora, 3-0



- Domingo, 03 mar:



Portimonense - Vizela, 15:30



Casa Pia - Gil Vicente, 15:30



Sporting - Farense, 18:00



FC Porto – Benfica, 20:30



- Segunda-feira, 04 mar:



Famalicão - Boavista, 20:15