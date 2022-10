Florentino renova contrato com o Benfica

O atual contrato do jogador de 23 anos termina em junho de 2024, sendo que a cláusula de rescisão é de 120 milhões de euros.





Florentino cumpriu praticamente toda a formação no Benfica Campus e pela mão de Bruno Lage, estreou-se na equipa principal.



O médio-defensivo, que esteve emprestado ao Mónaco e Getafe, regressou para a pré-época sob as ordens de Roger Schmidt. Às ordens do treinador alemão, Florentino tornou-se um titular praticamente absoluto, somando, nesta época, 1.287 minutos em 17 jogos até ao momento.