Futebol feminino do Benfica inicia época 2020/21 na próxima semana

“As futebolistas do Benfica estiveram em período antecipado de férias e apresentam-se, agora, para o arranque oficial da pré-época 2020/21”, informa o Benfica no sítio oficial na Internet, assinalando que o plantel terá “alguns ajustes”.



O Benfica adianta ainda que estão a ser ultimados os detalhes para o regresso aos treinos, com as “máximas condições de saúde e segurança”, respeitando as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O Benfica estreou-se no futebol feminino em 2018/19, época em que arrancou na II Liga, na qual foi campeão, tendo ainda conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça, está última já na época de estreia na principal divisão.



No momento de cancelamento da época 2019/20, a equipa ‘encarnada’ liderava o campeonato, com os mesmos pontos do Sporting, mas vantagem no confronto direto, estava na final da Taça da Liga e nas meias-finais da Taça de Portugal.



Para a próxima época, na qual se mantém o treinador Luís Andrade, os ‘encarnados’ já comunicaram a saída da média sueca Júlia Spetsmark e da guarda-redes brasileira Dida, que terminavam contrato, e os regressos da avançada Carlota Cristo e da guardiã Carolina Vilão, emprestada ao Valadares.



Integram também o plantel sénior, Francisca Nazareth ‘Kika’ e Mariana Alberto, jogadoras juniores, ambas de 17 anos.