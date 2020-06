Futebolista brasileira Daiane Rodrigues deixa o Benfica

"É o momento da despedida. É aqui que o meu vínculo com o Benfica se encerra. Num momento de tristeza, só tenho de agradecer. Vou ficar no Brasil a torcer e a acompanhar-vos a todos”, disse Daiana Rodrigues, num vídeo publicado pelo clube.



A lateral direita, de 33 anos, chegou ao Benfica na estreia do clube no futebol feminino, época em que venceu a II Liga e conquistou a Taça de Portugal, e, já esta temporada, venceu a Supertaça, batendo no jogo decisivo o campeão Sporting de Braga.



A época do futebol feminino em Portugal chegou ao fim em abril, sem atribuição do título, após a paragem motivada pela pandemia de covid-19, e o Benfica anunciou nos últimos dias as saídas da guarda-redes Dida e da centrocampista Júlia Spetsmark.