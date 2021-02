Futebolista brasileira Mariana Dantas é reforço do Benfica

“A lateral-esquerda brasileira, de 26 anos, jogava no Flamengo e agora é reforço do plantel feminino de futebol do Benfica para a época 2020/21”, refere o clube.



Mariana Dantas, que no Brasil conquistou o campeonato mineiro em 2019, ao serviço do Cruzeiro, disse chegar ao Benfica para “ajudar a equipa a alcançar os títulos” e concretizar o sonho de jogar na Europa.



"Qualquer jogadora de futebol sonha em atuar na Europa. O Benfica é um clube gigante em Portugal, não pensei duas vezes quando recebi esta proposta”, sublinhou a defesa, acrescentando ter tido referências muito positivas de Annaysa, ex-Benfica.



A contratação de Mariana Dantas segue-se às das também brasileiras Lorena Santana, defesa de 20 anos, que foi emprestada ao Damaiense, e da guarda-redes internacional Letícia 'Lelê'.



Na segunda fase do campeonato, o Benfica, agora treinado por Filipa Patão, após a saída de Luís Andrade, segue na segunda posição, com seis pontos, menos um do que o Famalicão, que tem três jogos disputados.



Na Taça de Portugal, a equipa estreia-se na terceira eliminatória, na qual defrontará a formação do Brito, da II divisão, e na Taça da Liga apurou-se para a final, ao vencer fora o Famalicão, por 3-0.



Já esta época, mas referente à anterior, a equipa conquistou a Taça da Liga, ao bater na final disputada no início de janeiro o Sporting de Braga (3-0), equipa com a qual perdeu poucos dias na final da Taça de Portugal (3-1).