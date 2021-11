Futebolistas do Benfica João Mário, Rafa e Darwin também de baixa

Os internacionais do Benfica João Mário, Rafa e Darwin também ficaram lesionados no jogo de domingo com o Sporting de Braga, da 11.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, tal como Lucas Veríssimo, informou hoje o clube lisboeta.



O Benfica, que já tinha informado da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito do defesa central brasileiro, especificou as lesões dos portugueses João Mário – contusão lombar – e Rafa – lesão muscular na coxa direita – e do avançado uruguaio Darwin Nuñez – tendinopatia (inflamação) no tendão rotuliano do joelho direito.



O Benfica, que goleou o Sporting de Braga em casa, por 6-1, após três partidas sem vencer, em todas as competições, não adianta para já os tempos de recuperação de cada um dos atletas, à exceção de Veríssimo, que, em princípio, já não vai competir mais esta temporada.



João Mário e Rafa, que bisou frente ao Braga (terceiro e quarto golos), estavam convocados para os últimos jogos de Portugal no Grupo A de qualificação para o Mundial2022, mas foram já dispensados pelo selecionador, Fernando Santos, da visita à República da Irlanda e da receção à Sérvia, no Estádio da Luz, respetivamente, na quinta-feira e no domingo.



O ponta-de-lança sul-americano Darwin, que marcou o segundo tento do Benfica, também já tinha sido libertado dos compromissos da sua seleção diante de Argentina e da Bolívia, igualmente de qualificação para o Mundial2022.