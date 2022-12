Futsal. Benfica cilindrou o AZS UAM Poznan no Torneio Europeu

No Pavilhão Desportivo Gianfranco Badiali, em Itália, o Benfica mostrou ao que ia, apontou 10 golos na partida, mas até podiam ter sido mais. Entre os postes, Dominika Dewicka esteve enorme e evitou males maiores às polacas.





Os golos do Benfica foram por: Sara Ferreira (2', 6', 14' e 26'), Janice (4' e 37'), Inês Fernandes (15'), Fifó (23'), Angélica Alves (27') e Raquel Santos (30').





Esta quarta-feira, às 20h00 em Lisboa, as encarnadas jogam com as espanholas do Atlético Navalcarnero.