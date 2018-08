Gaspar Ramos bom jogo sem rivalidade doentia

Benfica e Sporting jogam no Estádio da Luz, a partir das 19h00, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O ex-diretor do futebol encarnado espera um desafio de entrega total das duas equipas com o Benfica a manter a chama ganhadora que tem evidenciado nos últimos jogos.



Ao jornalista João Gomes Dias o destacado benfiquista recordou que as duas formações têm problemas para resolver nos seus plantéis e admitiu que haja “algum cansaço” sobretudo no Benfica.



Sobre os convites endereçados pelo Benfica aos dirigentes do Sporting para que estejam na tribunal presidencial do Estádio da Luz, o antigo diretor dos encarnados comentou: “É um bom sinal e pode iniciar um novo rumo no sentido de defender a indústria do futebol. Rivalidade sim mas é preciso união em relação aos interesses comuns”, concluiu.