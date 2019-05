Gaspar Ramos certo de que o título não fugirá ao Benfica

A uma jornada do final do campeonato da I Liga de futebol falta ao Benfica um ponto para selar a conquista do título de campeão.



Apesar da pressão que a equipa está a sentir à medida que se aproxima o final da competição, o ex-dirigente admite que a pressão tem sido crescente, embora no último jogo o grau de galvanização da equipa possa sobrepor-se à pressão do próprio jogo.



Na hora de analisar o desempenho global da equipa, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, Gaspar Ramos destacou a importância que o treinador Bruno Lage teve em todo o processo de reabilitação do coletivo e refletiu sobre a necessidade de existir no futuro um maior apoio da componente experiência, aos jogadores mais jovens provenientes das escolas do clube.