Golo de Morato vale triunfo do Benfica B frente ao Varzim

O golo apontado pelo defesa Morato, aos 47 minutos, permitiu aos benfiquistas somarem o seu segundo triunfo consecutivo, depois de uma série de seis derrotas seguidas. Já o Varzim, apesar da boa réplica, não conseguiu evitar o seu nono encontro sem vencer na prova em que ocupam a última posição.



Apesar do equilíbrio registado na primeira parte, o Varzim foi a equipa que dispôs das melhores oportunidades para desfazer o nulo com que se atingiu o intervalo. Já depois de terem introduzido a bola na baliza benfiquista, lance que foi anulado aos 20 minutos por fora-de-jogo de Irobiso, os poveiros ficaram perto do golo, aos 36 e 40, em finalizações protagonizadas por George Ofosu.



O Benfica entrou melhor no encontro, mas não conseguiu ter o ascendente no primeiro tempo, período em que a sua melhor ocasião surgiu, aos 35 minutos, após um livre cobrado no lado esquerdo que Pedro Ganchas, com tudo para inaugurar o marcador, falhou a emenda.



Eficácia não faltou ao Benfica depois do reatamento. Aos 47 minutos, Morato foi à área contrária fazer o 1-0 para o Benfica, após canto de Illija Vukotic.



O defesa foi mais esclarecido no interior da área e, após uma primeira defesa do guarda-redes Ricardo, inaugurou o marcador.



Em desvantagem no marcador, o Varzim esboçou uma reação com o objetivo de repor a igualdade. Tal como no primeiro tempo, a ineficácia impediu os poveiros de chegarem ao golo.



As melhores ocasiões surgiram já na reta final do jogo quando André Vieira e Lessinho, aos 90 e 90+3, desperdiçaram oportunidades flagrantes.