Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho esquerdo e desfalca Benfica

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Gonçalo Guedes tem uma lesão no joelho esquerdo, com afetação meniscal, que necessita de tratamento cirúrgico, a realizar nos próximos dias", limitaram-se a dizer os `encarnados`, líderes do campeonato.

O avançado, de 26 anos, regressou em janeiro ao clube em que se formou, emprestado pelo Wolverhampton, da Liga inglesa, e marcou dois golos em oito jogos sob a orientação de Roger Schmidt nos lisboetas.

Esteve no banco na goleada ao Club Brugge (5-1) de terça-feira, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas não jogou, tendo alinhado 60 minutos na vitória em Vizela (2-0), no fim de semana.