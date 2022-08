Grimaldo e Weigl no ginásio na véspera do jogo com Midtjylland

O espanhol Grimaldo e o alemão Weigl falharam hoje o treino do Benfica, limitando-se a trabalho de ginásio na véspera do encontro com o Midtjylland, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.