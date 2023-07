Grupo de sócios do Benfica quer esclarecimentos sobre revisão dos estatutos

"Exortamos a Mesa da Assembleia Geral a esclarecer o processo de revisão estatutária, de acordo com o artigo 81.º dos presentes estatutos", lê-se na missiva divulgada pelo Movimento Servir o Benfica, que felicita o órgão liderado por Rui Costa "por finalmente ter disponibilizado a sua proposta de revisão estatutária e ter definido um calendário para o período de discussão da proposta".



Os sócios Nuno Leite, Ricardo Araújo Pereira, Francisco Benitez, João Diogo Manteigas, João Leite, Pedro Ribeiro, João Pinheiro - membro da comissão de revisão estatutária - ou Pedro Brinca, entre outros, fazem parte do coletivo que assinou a carta.



"É fundamental comunicar de uma forma transparente o funcionamento das Assembleias Gerais Extraordinárias necessárias para o efeito, recordando que o histórico do Sport Lisboa e Benfica corresponde a votações individuais de cada proposta, por cada artigo dos estatutos", realçam os subscritores.



Segundo este grupo de sócios, "por forma a garantir a maior transparência, deverá a Direção divulgar a proposta entregue, em março de 2022, pela comissão criada para o efeito, devendo esclarecer os associados dos motivos pelos quais foi alterada essa proposta pela Direção".



Em 16 de junho, durante a assembleia geral ordinária do clube, Rui Costa anunciou que o projeto de revisão dos Estatutos do clube da Luz está concluído e será colocado a discussão de todos os associados durante mês de julho.



"Continuaremos a fomentar a discussão pública da proposta da Direção e de outros associados. Enviaremos as nossas sugestões à Direção, sem prejuízo de, na plenitude dos nossos direitos estatutários, entregarmos propostas alternativas, devidamente fundamentadas, para votação na Assembleia Geral que será convocada para o efeito", lê-se na carta divulgada pelo movimento, em que se assinala que "a revisão estatutária é vital para reforçar a democracia no Sport Lisboa e Benfica e merece de todos - Direção, mesa da Assembleia Geral e associados - que seja um processo claro e participado".