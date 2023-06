Guarda-redes Mike Jensen reforça andebol do Benfica

", garantiu o gigante Mike Jensen, de 28 anos e 2,07 metros de altura.O dinamarquês, que recentemente ajudou o Magdeburgo a conquistar a Liga dos Campeões, chega aos encarnados para colmatar a saída do guarda-redes espanhol Sergei Hernández, que rumou, precisamente, ao clube alemão.Mike Jensen, que irá envergar a camisola número 1, conta no seu palmarés com dois mundiais de clubes, uma Liga dos Campeões e um campeonato alemão, e prevê “uma grande época” de 2023/24 no Benfica.”, disse ainda Mike Jensen, que se definiu como “”.Mike Jensen é o terceiro reforço do Benfica para a próxima época, depois das contratações dos pontas sueco Christopher Hedberg e islandês Stiven Valência, num plantel que passará a ser liderado pelo espanhol Jota González, que integrava a equipa técnica do Paris Saint-Germain.