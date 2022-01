Guarda-redes sérvio Svilar do Benfica com teste positivo

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Svilar teve resultado positivo nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no futebol profissional", limitaram-se a dizer as `águias`, em comunicado.

O guardião de 22 anos já tinha testado positivo em 2020, voltando a ser infetado, agora numa época em que, para já, apenas alinhou na II Liga pela equipa B, em oito partidas.

A covid-19 provocou 5.448.314 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.015 pessoas e foram contabilizados 1.460.406 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.