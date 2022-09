Henrique Araújo e António Silva renovam com o Benfica até 2027

O avançado, de 20 anos, tinha ligação até 2024 e o defesa-central, de 18, havia renovado em novembro passado, vendo agora as condições melhoradas após a estreia na equipa principal, já esta época, pela mão de Roger Schmidt.









O Benfica, em c omunicado , refere que "o Sport Lisboa e Benfica renovou os contratos de Henrique Araújo e António Silva, jogadores do plantel de futebol profissional. Os vínculos do avançado e do defesa-central, ambos formados no Benfica Campus, foram prolongados por cinco anos (até 2027)".





Os jogadores "encarnados" já reagiram ao prolongamento do vínculo, em declarações à BTV.



"Não esperava ter já dois jogos na equipa A, e a renovação era algo que eu desejava muito e que o clube me proporcionou, e espero estar à altura das expectativas que o clube tem de mim", lançou António Silva, de 18 anos.



Por seu turno, Henrique Araújo assinalou estar "muito satisfeito com esta demonstração" que o Benfica faz do seu valor, sublinhando que "há sempre responsabilidade" em retribuir.



"Tenho de continuar a fazer o meu trabalho como tenho feito até aqui. Trabalhar sempre bem, para aparecerem sempre oportunidades, e ajudar o clube a ganhar títulos", acrescentou o ponta-de-lança de 20 anos.



Ambos os jogadores fizeram parte da equipa que conquistou a UEFA Youth League em abril e integram o plantel orientado pelo treinador Roger Schmidt.