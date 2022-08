Hóquei. Marlene Sousa e Benfica renovam contrato

”, declarou.





Feliz por poder continuar a fazer o que gosta, no sítio que gosta e com as pessoas que gosta, Marlene Sousa não deixa as emoções amolecerem as exigências de jogar no clube do coração. Vinte e quatro troféus depois, só pode haver um pensamento...



"Quem vive no Benfica, só pode ter o pensamento de ganhar. Isto serve para quem está cá há 10, 15, 20 anos, ou para quem vem pela primeira vez. Isto é a Mística! E nós, colegas mais velhas, tentamos também passar esse sentimento. Porque é como eu digo, quem está e quem vive no Benfica, só pode ter esse pensamento que é ganhar, ganhar e ganhar", explicou, confiante.





"Se digo que o Benfica é o melhor do mundo, também tenho de dizer que os adeptos do Benfica também são os melhores do mundo. Para ser o melhor do mundo temos de ter tudo na máxima força, e os adeptos são, para nós, um pilar fundamental para conseguirmos alcançar tudo que alcançámos até hoje. Continuamos juntos, sempre, dentro e fora da pista. Pensamos sempre neles e tenho a certeza que eles também pensam em nós", assumiu Marlene Sousa.



A capitã da equipa nove vezes campeã nacional tem 27 anos e ingressou no conjunto das "águias" há oito épocas.