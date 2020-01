I Liga. Benfica consegue vitória sofrida sobre o Desportivo das Aves

O Benfica entrou em campo com a estreia de Julian Weigl, os regressos de André Almeida e Seferovic e com Jota no onze. Frente a um Desportivo das Aves bem colocado no campo, o primeiro sinal de perigo da equipa da casa só apareceu aos sete minutos.





Bom trabalho de Jota pela esquerda com um cruzamento que Seferovic cabececou com perigo por cima da baliza de Beunardeau. Com o Aves a não deixar o Benfica atacar a sua baliza, foram os avenses a chegar ao primeiro golo da noite. Mohamadi, com um grande trabalho pela direita sobre Ferro, entrou na área e disparou para a festa dos jogadores do Desportivo.











O Benfica, apesar do jogo menos dominante, teve oportunidades para empatar. Aos 25 minutos, Weigl rematou fora da área, Beunardeau fez uma defesa incompleta e Pizzi, picando o esférico sobre o guardião, viu Dzwigala a cortar sobre a linha.





A equipa de Nuno Manta Santos voltou a ameaçar o golo, quando Mohammadi cabeceou com perigo sobre a baliza de Vlachodimos, após marcação de um pontapé de canto. Aos 29 minutos, Seferovic viu Beunardeau a evitar o empate e o francês voltou a estar em evidência a remate de Chiquinho.





Aos 37 minutos, Yamga obrigou Vlachodimos a grande defesa e Beunardeau voltou a estar em destaque a um remate de Jota. O Benfica saiu para o intervalo a perder e entrou na segunda parte com Jota a ficar no banco e Vinícius a entrar.





Beunardeau voltou a mostrar a sua qualidade com um grande defesa a remate de Seferovic. Aos 51 minutos, André Almeida foi expulso por Carlos Xistra, por falta grosseira sobre Ricardo Mangas mas o árbitro foi ao VAR e reverteu a decisão para um cartão amarelo.





O Benfica, com o decorrer do jogo, foi falhando oportunidades atrás de oportunidades, até que aos 75 minutos, Carlos Xistra marca grande penalidade para o Benfica por falta de Falcão sobre Carlos Vinícius na área avense. Pizzi tomou conta do esférico e bateu Beunardeau pela primeira vez na noite.





A equipa de Bruno Lage continuou a pressionar a área do Desportivo e aos 89 minutos chegou ao golo da reviravolta. Vinícius recebeu na área, deu meia-volta, e passou para André Almeida que no coração da área rematou para a festa encarnada. Segundo golo do Benfica com a bola ainda a resvalar num jogador adversário.











Com o triunfo na mão, o Benfica conseguiu segurar o resultado até ao fim da partida e conseguiu três pontos sofridos frente ao último classificado. Assim, a equipa de Bruno Lage passar a somar 45 pontos em 16 jogos.