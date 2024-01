I Liga. Benfica goleia Estrela da Amadora após reviravolta no resultado

O Estrela da Amadora entrou em campo com a intenção de dificultar a vida ao campeão nacional fechando os caminhos para a sua baliza e aproveitando a velocidade dos jogadores da frente.O primeiro lance de perigo veio do pé direito de Kokçu que permitiu uma grande defesa de Bruno Brígido após marcação de um livre direto. O Estrela equilibrou a contenda e teve duas oportunidades para inaugurar o marcador que acabaram nas mãos de Trubin.No entanto, pouco antes da meia hora, Leo Jabá galgou metros e ultrapassou vários jogadores do Benfica para chegar à área e tentar o cruzamento. Depois de uma defesa incompleta de Trubin, o jogador do Estrela da Amadora insistiu e num remate forte marcou o primeiro da noite ao fazer a bola passar entre as pernas do guardião ucraniano do Benfica.O Benfica teve depois uma tentativa tímida, por parte de Arthur Cabral, para empatar e o Estrela da Amadora esteve muito perto de aumentar a vantagem. Regis, chamado na profundidade, ultrapassou Otamendi, conseguiu ultrapassar Trubin mas já sem ângulo falhou a baliza e novo golo na Reboleira.













Golo que surgiu nos últimos minutos da primeira parte. Contemporização de Dí Maria, cruzamento acertado e Arthur Cabral a marcar um grande golo. Depois de receber com o peito, o avançado brasileiro do Benfica bateu Bruno Brígido com um pontapé de bicicleta. Chamado a analisar, o VAR não encontrou fora-de-jogo.Pouco depois, já no primeiro minuto dos descontos, passe largo de António Silva à procura da profundidade de João Mário, corte da defesa do Estrela, Arthur Cabral tenta dominar o esférico que acaba por sobrar para Rafa Silva à entrada da área. Apanhando o guarda-redes desprevenido, Rafa, com um remate cruzado, fez o 2-1 para a equipa de Roger Schmidt.Na segunda metade, Arthur Cabral tentou bisar com um remate de longe e logo a seguir Rafa aproveitou a desatenção da defesa do Estrela para também ele rematar para fora, já dentro da grande área. Aloísio tentou fazer o mesmo com a baliza de Trubin mas a direção voltou a não ser a melhor.Após os 50 minutos, o Benfica chegou ao terceiro golo, por Otamendi. Canto marcado por Dí Maria, cabeceamento de Arthur Cabral na trave e o internacional argentino emendou para o 3-1 na Reboleira.O Estrela não deixou de lutar pelo resultado e Omurwa quase reduziu com um cabeceamento à queima-roupa que passou por cima da baliza de Trubin.Aos 71 minutos, Régis fez falta sobre João Neves e viu o segundo amarelo sendo expulso por Hélder Malheiro. A equipa de Sérgio Vieira não se deu por vencida e aos 74 minutos, um pontapé de canto teve cabeceamento de Rodrigo Pinho (antigo jogador do Benfica) e uma grande defesa de Trubin a evitar o segundo do Estrela da Amadora.A fechar a partida, Marcos Leonardo voltou aos golos. Desconcentração da defesa do Estrela, Neres antecipa-se, rouba a bola e serve-a a Marcos Leonardo que faz o 4-1 final. Triunfo do Benfica num estádio onde não jogava há 15 anos e mais três pontos na luta pela liderança.