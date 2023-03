I Liga. Benfica visita Marítimo "aflito"

O FC Porto, segundo classificado, já à distância considerável de oito pontos do rival lisboeta, recebe na sexta-feira o Estoril Praia (15.º), na abertura da ronda, enquanto o Braga, terceiro, com menos dois pontos do que o campeão nacional, desloca-se no domingo ao estádio do Vizela (nono).



Os perseguidores diretos dos encarnados não estão sozinhos na corrida pelos lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões (o segundo de forma direta e o terceiro através da terceira pré-eliminatória), uma vez que o Sporting está a cinco pontos dos minhotos, recebendo, no domingo, o Boavista (oitavo).



Após ter desperdiçado cinco pontos no espaço de três jornadas, ao perder em Braga (3-0) e empatar em casa com o Sporting (2-2), o comandante embalou para sete triunfos seguidos, reeditando a série alcançada no arranque do campeonato e pode estabelecer novo recorde da temporada frente ao Marítimo.



O Benfica desloca-se à Madeira, previsivelmente, cansado, mas, seguramente, feliz pela qualificação para os quartos de final da "Champions" desta época, obtida na terça-feira no Estádio da Luz, com uma goleada sobre o Club Brugge, por 5-1, depois de se ter imposto na Bélgica na primeira mão, por 2-0.



O avançado Gonçalo Ramos "bisou" frente aos belgas e pode continuar a assumir-se como uma das principais armas ofensivas dos benfiquistas com vista à conquista de um título que lhe escapou nos últimos três anos, tal como o médio João Mário, respetivamente, os dois melhores marcadores da I Liga, com 15 e 14 golos.



Apesar de nunca se ter revelado adepto de poupanças, o treinador alemão Roger Schmidt pode prescindir de alguns habituais titulares para o embate com o 16.º e antepenúltimo posicionado, que perdeu cinco dos últimos seis jogos e foi goleado em Lisboa por 5-0, na primeira volta.



O FC Porto, pelo contrário, não guarda boas recordações do primeiro confronto da época com o Estoril Praia, que empatou 1-1, ainda que os "canarinhos" estejam a atravessar uma fase muito negativa, com 10 derrotas nos derradeiros 12 encontros, que os atirou para a primeira posição acima da "zona vermelha".



O treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, também está obrigado a gerir o esforço dos seus jogadores, uma vez que o FC Porto discute quatro dias mais tarde o acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões, ao receber o Inter de Milão, pelo qual foi batido por 1-0 na primeira mão, em Itália.



O Sporting de Braga, já afastado das provas europeias, está mais à vontade naquele capítulo e a deslocação a Vizela (que os bracarenses venceram por 2-0 na primeira volta, com os dois golos ao "cair do pano") surge numa altura em que o adversário quebrou um ciclo de quatro partidas seguidas sem vencer.



Os "arsenalistas" podem colocar alguma pressão sobre o Sporting, que vai disputar esta quinta-feira um jogo de alta tensão com o Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, e defronta três dias depois o Boavista, pelo qual foi derrotado por 2-1 na primeira volta.



O Vitória de Guimarães, mais tranquilo no quinto lugar, recebe no sábado o Arouca (sétimo classificado), sob o olhar atento do Casa Pia (sexto), que encerra a 24.ª jornada na segunda-feira, ao deslocar-se ao terreno do Famalicão (11.º).



Enquanto o "aflito" Marítimo, antepenúltimo, recebe no domingo o Benfica, na Mata Real, no sábado, o Paços de Ferreira, último, e o Santa Clara, penúltimo, disputam um encontro que pode assumir foros de decisivo, principalmente quanto às consequências para o conjunto derrotado.



Programa da 24.ª jornada:



- Sexta-feira, 10 mar:



FC Porto - Estoril Praia, 20h15



- Sábado, 11 mar:



Paços de Ferreira - Santa Clara, 15h30



Desportivo de Chaves – Portimonense, 15h30



Vitória de Guimarães - Arouca, 18h00



Vizela - Sporting de Braga, 20h30



- Domingo, 12 mar:



Rio Ave - Gil Vicente, 15h30



Marítimo - Benfica, 18h00



Sporting - Boavista, 20h30



- Segunda-feira, 13 mar:



Famalicão - Casa Pia, 20h15