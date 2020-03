I Liga. Benfica volta a perder pontos com exibição pobre em Setúbal

Uma partida cujo início foi pobre, de ambas as partes. O primeiro remate digno desse registo aconteceu apenas aos 24 minutos, com Samaris a rematar um livre direto muito por cima da baliza de Makaridze. A melhor oportunidade da primeira parte seria do Vitória, com Zequinha a corresponder a um cruzamento de Mansilla e a estar perto do golo.









Nos últimos minutos da primeira metade, Pizzi e Samaris tentaram inaugurar o marcador mas sem sucesso. A segunda parte começa com o golo do Vitória de Setúbal. Grande jogada entre Sílvio e Zequinha, com um cruzamento que Carlinhos aproveitou na área benfiquista e rematou para o primeiro da noite.





Balde de água fria para o Benfica no Bonfim que voltou a mostrar grande apatia defensiva e a sofrer golos. Pouco depois, uma cotovelada de Semedo sobre Rúben Dias foi sancionada por João Pinheiro, após consulta no VAR, e Pizzi restabeleceu a igualdade.









Carlinhos voltou a tentar a sorte com um remate acrobático e Makaridze mostrou-se na partida num remate frontal de Chiquinho. Pizzi rematou pouco depois por cima, após cruzamento de Dyego Sousa e o momento da partida apareceu ao minuto 76.





Nova grande penalidade para o Benfica, por braço na bola de Artur Jorge. Pizzi voltou a estar na marca dos onze metros, mas tal como aconteceu frente ao Moreirense, o internacional português voltou a falhar com um remate ao lado.









A equipa da Luz dispôs de quatro grandes penalidades nos últimos dois jogos e conseguiu falhar três delas, todas pelo mesmo jogador.





Aos 81, Makaridze fez uma grande defesa a remate de Grimaldo e perto do tempo de descontos, Dyego Sousa cabeceou para defesa fácil do guardião georgiano.





Com este resultado, o Benfica mantém-se na segunda posição e pode ver o FC Porto a aumentar a distância na liderança para os três pontos. Nos últimos cinco jogos, a equipa de Bruno Lage conseguiu apenas cinco pontos, em 15 possíveis.





Continua a senda negativa do clube da Luz.