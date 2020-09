I Liga começa hoje sem público e com Covid-19 a querer entrar em jogo

Às 7 da tarde a estreia acontece com um Famalicão - Benfica.



As águias, treinadas por Jorge Jesus, vão tentar recompôr-se da eliminação da fase de acesso à Liga dos Campeões, na Grécia.



Depois, às 9 e um quarto da noite, o Vitória de Guimarães recebe a equipa do Belenenses SAD.